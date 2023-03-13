СК расследует дело о хищении 200 млн рублей через фиктивные "Пушкинские карты"

Порядка 200 миллионов рублей похитили в России через "Пушкинские карты". Следствием установлено, что фигуранты использовали фиктивные электронные карты.

Госпрограмму "Пушкинская карта" запустили в 2021 году. Оформить карту школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут на госуслугах, после чего им зачисляют пять тысяч рублей на год. В конце декабря остаток денег сгорает, а в январе сумма зачисляется заново.

Как обезопаситься от мошенников? И не закроют ли теперь эту программу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.