Новости России: ДТП в Твери и пенсионерка на танке в Белгородской области

В Ставропольском крае задержали заместителя председателя краевого правительства. Предполагают, что Александр Золотарев набрал взяток на 63 миллиона рублей. Следователи считают, что за эти деньги чиновник обещал покровительство при реализации госконтракта – строительстве нескольких больниц для детей, для сердечников и для раковых больных.

В Улан-Удэ рабочего едва не придавило огромной деревянной горкой. Двое мужчин пришли ее демонтировать. После пары метких ударов по основанию конструкция разлетелась. Один рабочий отбежал сразу, а на другого полетели все доски. Он успел увернуться, но поскользнулся и все равно упал. Обошлось без серьезных травм.

В Твери на пересечении улиц Благоева и Красина иномарка протаранила в бок реанимобиль. Момент аварии снял видеорегистратор. Удар был такой силы, что микроавтобус опрокинулся на бок. Водитель легковушки – молодая девушка – утверждает, что не заметила "скорую", хотя машина двигалась с сиреной и включенными проблесковыми маячками. Бригада спешила на вызов к больному. В аварии пострадали двое. У девушки из иномарки диагностировали перелом руки. А у врача из "скорой помощи" сломано несколько ребер.

Пенсионерка из Белгородской области в свои 99 лет прокатилась на танке. На войне во время Курской битвы, когда Мария Колтакова была медиком, побывать внутри бронетехники ей не пришлось. Но желание она сохранила до настоящих дней. После заезда по полигону на "Т-72" Колтакова, в очередной раз вписала свое имя в "Книгу рекордов России" за "Вождение танка в наибольшем возрасте". А всего у нее 13 высших достижений. Активная пенсионерка ныряла с аквалангом, прыгала с парашютом, освоила дельтаплан и аэротрубу, а также стала самым пожилым картингистом России.

В Якутии сняли падение НЛО. В поселке Усть-Нера Оймяконского района заметили "космический объект", пролетевший прямо над жилыми домами. За ним тянулся яркий светящийся след. Поначалу предположили, что это сгорел в атмосфере сброшенный с МКС мусор. Накануне со станции выбросили 2,5 тонны ненужного космического оборудования. Но Роскосмос утверждает, что это отработавший разгонный блок "Фрегат", который запускали в составе ракеты-носителя еще в 2009 году.