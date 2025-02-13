Новости мира: водитель въехал в толпу протестующих людей в Мюнхене

Наезд на протестующих произошел в центре Мюнхена. Пострадали около 30 человек. Многие из них – сотрудники служб города, которые вышли на демонстрацию с требованием повысить зарплату. Несколько человек, в том числе ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Водитель, совершивший наезд, задержан.

Между тем количество погибших при взрыве в торговом центре на западе Тайваня возросло до четырех, еще десятки людей пострадали. ЧП произошло на 12-м этаже в одном из магазинов. Как сообщили пожарные службы, предположительно, в здании взорвался газ. Спасательные работы продолжаются.

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