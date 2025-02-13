Новости мира: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих работников социальных учреждений. На данный момент известно о 15 пострадавших, в их числе есть дети. Водитель задержан на месте, это 26-летний выходец из Афганистана. По предварительной информации, он протаранил полицейское заграждение.

В результате взрыва газа в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня погибли 4 человека, еще 10 получили ранения. Предварительно, ЧП произошло на 12 этаже универмага. Там в зоне фуд-корта шли ремонтные работы. Причина взрыва выясняется. Есть версия, что он мог произойти из-за утечки газа. На месте работают спасатели и врачи.

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