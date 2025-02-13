В Морозовской больнице оказали помощь провалившемуся под лед школьнику

В Морозовской больнице оказали помощь школьнику, которого спасли на реке в Бутове. Видео с этой историей облетело соцсети.

Мальчик вышел на тонкий лед и провалился. Ребенок при этом сумел взобраться на пенек посреди реки. Он сидел и ждал прибытия спасателей. Школьник сильно промерз. Температура тела упала ниже 35 градусов. Его доставили в больницу. Медики провели все необходимые обследования и привели в норму состояние ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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