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13 февраля, 07:30

Происшествия

Новости мира: во Франции 12 человек пострадали в результате взрыва в баре

Новости мира: во Франции 12 человек пострадали в результате взрыва в баре

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В результате взрыва в одном из баров французского города Гренобля пострадали 12 человек. По словам врачей, двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Следователи считают, что неизвестный злоумышленник взорвал в помещении гранату. В баре выбило все окна, а отдыхающих посекло осколками. Сейчас ведется поиск подозреваемых. Заявлений о том, что произошел теракт, пока не было.

Японию накрыли сильнейшие снегопады. Стихия парализовала транспортное сообщение. Почти 120 рейсов в аэропорту Хоккайдо отменены. Пассажирам, которым вылететь не удалось, приходится ночевать прямо внутри здания. Некоторые жители уже пытаются приспособиться к экстремальным условиям непогоды и выходят на прогулку, почти по уши утопая в снегу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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