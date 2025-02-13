Новости мира: во Франции 12 человек пострадали в результате взрыва в баре

В результате взрыва в одном из баров французского города Гренобля пострадали 12 человек. По словам врачей, двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Следователи считают, что неизвестный злоумышленник взорвал в помещении гранату. В баре выбило все окна, а отдыхающих посекло осколками. Сейчас ведется поиск подозреваемых. Заявлений о том, что произошел теракт, пока не было.

Японию накрыли сильнейшие снегопады. Стихия парализовала транспортное сообщение. Почти 120 рейсов в аэропорту Хоккайдо отменены. Пассажирам, которым вылететь не удалось, приходится ночевать прямо внутри здания. Некоторые жители уже пытаются приспособиться к экстремальным условиям непогоды и выходят на прогулку, почти по уши утопая в снегу.

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