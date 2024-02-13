Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 23:15

Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Анапе локализован

Пожар в многоэтажном доме в Анапе локализован

Более 30 квартир повреждены в загоревшемся жилом доме в Анапе

"Безопасный город": полицейские задержали мужчин, похитивших телефон у школьника в Москве

"Безопасный город": более 10 тонн нелегальной рыбы и красной икры изъяли в Москве

Новости регионов: пожарные спасли 12 человек из загоревшегося дома в Анапе

Новости мира: обрушение горной породы произошло на золотом руднике в Турции

Новости регионов: мансарда многоквартирного дома загорелась в Анапе

Домашний кот спас жильцов дома в Северном Измайлове от пожара

Лифты остановились в башне "Федерация" в "Москва-Сити"

Автомобиль въехал в пекарню в Уфе

Крупный пожар в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Возгорание началось на мансарде примерно в 18:00 по московскому времени. В здании частично обрушилась крыша. Огонь повредил более 30 квартир, пострадал один человек.

Спасатели эвакуировали более 400 жильцов. Людей направили в соседние отели. А следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Известно, что дом построили без разрешений. Власти Анапы трижды подавали в суд на застройщика. Претензии были связаны и с нарушениями пожарной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика