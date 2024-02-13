Пожар в многоэтажном доме в Анапе локализован

Крупный пожар в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Возгорание началось на мансарде примерно в 18:00 по московскому времени. В здании частично обрушилась крыша. Огонь повредил более 30 квартир, пострадал один человек.

Спасатели эвакуировали более 400 жильцов. Людей направили в соседние отели. А следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Известно, что дом построили без разрешений. Власти Анапы трижды подавали в суд на застройщика. Претензии были связаны и с нарушениями пожарной безопасности.

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