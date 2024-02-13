Более 30 квартир повреждены в загоревшемся жилом доме в Анапе

В загоревшемся жилом доме в Анапе повреждены 32 квартиры. Об этом сообщили экстренные службы региона.

Крыша горящего в Анапе жилого дома частично обрушилась. Площадь пожара оценивается в тысячу квадратных метров. По информации МЧС, пострадал один человек.

Пожар начался на мансарде 11-этажного дома примерно в 18:00 по московскому времени. Спасатели эвакуировали более 400 жильцов. Людей направляют на автобусах в соседние отели. А следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Известно, что эту многоэтажку построили без разрешений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.