Новости регионов: пожарные спасли 12 человек из загоревшегося дома в Анапе

Пожарные вытащили 12 человек из загоревшегося многоэтажного дома в Анапе. Пожар начался на мансарде жилого здания примерно в 18:00 по московскому времени. Огонь распространился на площади тысяча квадратных метров, тушение продолжается.

Спасатели эвакуировали более 400 жильцов. Людей направляют на автобусах в соседние отели. По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что этот дом построили без разрешений и проектной документации.

В Тюмени стая бродячих собак напугала ребенка, а затем погналась за ним. Видео с камеры наблюдения попало в Сеть.

Собаки окружили мальчика в одном из жилых дворов. Он испугался, попытался отогнать их сумкой, а потом бросился бежать, но стая побежала следом. По предварительной информации, школьник не пострадал. Прокуратура сейчас проводит проверку.

В Уфе женщина-водитель за рулем иномарки въехала в здание. На первом этаже располагались пекарня и магазин. Как сообщили в Госавтоинспекции города, произошло это в микрорайоне Затон. О ДТП рассказали очевидцы. Из людей никто не пострадал, в том числе и сама водитель.

Ледяной дождь прошел в Саратовской области. Из-за непогоды перекрыли движение сразу на нескольких трассах, отменили некоторые автобусные маршруты.

Кроме того, как сообщили в региональном МЧС, ночью в Саратове закрыли аэропорт. Были задержаны несколько рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, и Минеральные Воды. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

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