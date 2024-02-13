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13 февраля, 19:45

В мире

Новости мира: обрушение горной породы произошло на золотом руднике в Турции

Новости мира: обрушение горной породы произошло на золотом руднике в Турции

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На золотом руднике в Турции произошло обрушение горной породы. В район обрушения стянули сотни спасателей, они уже приступили к поисковой операции. Сообщается, что пока нет данных о девяти рабочих.

Сербы в Косове вышли на массовый протест. Поводом стало решение властей перевести самопровозглашенную республику с динара на евро. Люди устроили шествие с плакатами, выкрикивая лозунги. Демонстранты говорят, что из-за смены валюты могут потерять все накопления и пособия, а политику страны называют бесполезной и антинародной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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