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13 февраля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: мансарда многоквартирного дома загорелась в Анапе

Новости регионов: мансарда многоквартирного дома загорелась в Анапе

Домашний кот спас жильцов дома в Северном Измайлове от пожара

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Автомобиль въехал в пекарню в Уфе

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Сильный пожар охватил многоэтажное здание в Анапе. По данным МЧС, загорелся мансардный этаж дома, огонь охватил тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 70 специалистов и 22 единиц техники.

В Уфе женщина за рулем машины въехала в здание. На первом этаже располагались пекарня и магазин. Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Ледяной дождь прошел в Саратовской области. Из-за непогоды пришлось перекрыть движение на нескольких трассах, отменили некоторые автобусные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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