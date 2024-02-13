Новости регионов: мансарда многоквартирного дома загорелась в Анапе

Сильный пожар охватил многоэтажное здание в Анапе. По данным МЧС, загорелся мансардный этаж дома, огонь охватил тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 70 специалистов и 22 единиц техники.

В Уфе женщина за рулем машины въехала в здание. На первом этаже располагались пекарня и магазин. Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Ледяной дождь прошел в Саратовской области. Из-за непогоды пришлось перекрыть движение на нескольких трассах, отменили некоторые автобусные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.