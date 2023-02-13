Пожарный поезд привлекли к тушению возгорания на складе в Красноярске

К ликвидации крупного возгорания на складе в Красноярске привлекли пожарный поезд. И он не только заправляет машины, но и напрямую подает воду спасателям.

Как сообщили в МЧС, к этому моменту пожар удалось локализовать на площади 8 тысяч квадратных метров. На это ушло более трех часов. За это время успела обрушиться крыша самого склада и прилегающего к нему здания.

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