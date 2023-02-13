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Новости

Новости

13 февраля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Москвы в Турцию

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После землетрясений в Турции и Сирии могут быть вспышки инфекционных заболеваний. Таких последствий всерьез опасаются специалисты Всемирной организации здравоохранения. Тысячи людей сейчас буквально живут на улице, есть проблемы с питьевой водой и едой. Все это и может стать причиной распространения инфекций.

Более 20 тонн грузов с гуманитарной помощью уже отправили в Турцию из Москвы. Об этом рассказали в дипломатическом ведомстве. Это более 500 палаток, девять тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, более 19 тонн продовольствия. Москвичи продолжают приносить к посольству Турции и Сирии теплые вещи и одеяла.

МЧС России завершило спасательную операцию в Сирии. Сейчас сотрудники ведоства как раз раздают гуманитарную помощь. А также проводят занятия для местных спасателей и пожарных. Тем временем в Сирии надеются и на дальнейшую поддержку России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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