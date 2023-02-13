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13 февраля, 21:15

Происшествия

Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Москвы в Турцию

Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Москвы в Турцию

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Порядка 500 палаток, 9 тысяч спальных мешков, теплоизоляционных ковриков и тонны продовольствия собрали москвичи для помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Всего из столицы уже отправили более 20 тонн гуманитарных грузов.

Еще десятки тонн необходимых вещей доставили в Сирию. Жители столицы продолжают приносить к посольствам двум стран все необходимое. Доставкой грузов занимается МЧС и Минобороны РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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