Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Москвы в Турцию

Порядка 500 палаток, 9 тысяч спальных мешков, теплоизоляционных ковриков и тонны продовольствия собрали москвичи для помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Всего из столицы уже отправили более 20 тонн гуманитарных грузов.

Еще десятки тонн необходимых вещей доставили в Сирию. Жители столицы продолжают приносить к посольствам двум стран все необходимое. Доставкой грузов занимается МЧС и Минобороны РФ.

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