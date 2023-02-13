Пожар на красноярском складе локализовали на площади 8 тыс "квадратов"

В Красноярске пожар на складе локализовали на площади 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, что огонь полностью охватил строение. Склад и прилегающее к нему здание обрушились. Борьба с огнем осложняется удаленным расположением источников воды.

Как сообщили в прокуратуре региона, склад принадлежит индивидуальному предпринимателю и сдавался в аренду для хранения алкогольной продукции и пиломатериалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.