Новости часа: сирийские спасатели попросили у РФ краны и автомобили для разбора завалов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сирийские спасатели попросили у РФ краны и автомобили для разбора завалов. Об этой просьбе сообщили в ТАСС.

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов в течение 13 февраля. Об этом заявил совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

На МКАД в районе Алексеевской улицы затруднен проезд из-за ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщил столичный Дептранс.