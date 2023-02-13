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В мире

Новости часа: сирийские спасатели попросили у РФ краны и автомобили для разбора завалов

Новости часа: сирийские спасатели попросили у РФ краны и автомобили для разбора завалов

Спасатели вытащили из-под завалов 70-летнего жителя турецкой провинции Хатай

Новости часа: российские военные освободили населенный пункт Красная гора в ДНР

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сирийские спасатели попросили у РФ краны и автомобили для разбора завалов. Об этой просьбе сообщили в ТАСС.

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов в течение 13 февраля. Об этом заявил совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

На МКАД в районе Алексеевской улицы затруднен проезд из-за ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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