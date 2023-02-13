Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО 13 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО в течение 13 февраля. Об этом сообщили власти ДНР.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-востоке Афганистана. О происшествии сообщили в СМИ.

Новый корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке готов на 20%. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.