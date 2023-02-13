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В мире

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО 13 февраля

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО 13 февраля

"Актуальный репортаж": названы самые смертоносные землетрясения XXI века

Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян

Более 20 тонн грузов с гумпомощью отправили из Москвы в Турцию

Женщину спасли из-под завалов спустя 170 часов после землетрясения в Турции

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Неотложную помощь спасенным из-под завалов животным организовали в Турции

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Москвичам рассказали, что можно принести в посольства Турции и Сирии в столице

Новости мира: последние неопознанные объекты в небе над США были сбиты из предосторожности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО в течение 13 февраля. Об этом сообщили власти ДНР.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-востоке Афганистана. О происшествии сообщили в СМИ.

Новый корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке готов на 20%. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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