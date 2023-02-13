"Актуальный репортаж": названы самые смертоносные землетрясения XXI века

Сейсмологи назвали Москву и Урал самыми безопасными регионами для тех, кто боится землетрясений. По их словам, в этих местах их вероятность мала.

Тем временем, по данным ООН, погибших в Турции и Сирии в результате стихийного бедствия может быть в два раза больше, так как данные продолжают обновляться.

Эта катастрофа уже вошла в топ 15 самых сокрушительных и смертоносных в истории. Какие самые смертоносные землетрясения XXI века? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.