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Происшествия

"Актуальный репортаж": названы самые смертоносные землетрясения XXI века

"Актуальный репортаж": названы самые смертоносные землетрясения XXI века

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Сейсмологи назвали Москву и Урал самыми безопасными регионами для тех, кто боится землетрясений. По их словам, в этих местах их вероятность мала.

Тем временем, по данным ООН, погибших в Турции и Сирии в результате стихийного бедствия может быть в два раза больше, так как данные продолжают обновляться.

Эта катастрофа уже вошла в топ 15 самых сокрушительных и смертоносных в истории. Какие самые смертоносные землетрясения XXI века? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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