Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян

Накануне из Турции вернулись 39 россиян. Все они жили и работали в юго-восточных районах, пострадавших от землетрясения. Людей доставили в Москву спецбортом. С выездом помогли в российском посольстве.

Сильное землетрясение случилось в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

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