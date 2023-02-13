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Происшествия

Более 20 тонн грузов с гумпомощью отправили из Москвы в Турцию

Более 20 тонн грузов с гумпомощью отправили из Москвы в Турцию

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Более 20 тонн грузов с гуманитарной помощью уже отправили из Москвы в Турцию. В нее входят более 500 палаток, девять тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, более 19 тонн продовольствия.

Москвичи продолжают приносить к посольству Турции и Сирии теплые вещи и одеяла. Там принимают средства гигиены, детское питание, продукты. Доставкой грузов занимается МЧС и Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Сирии уже раздали более 52 тонн гуманитарной помощи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествиявидеоЕвгения Мирошкина
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