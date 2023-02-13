Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Волонтеры напомнили москвичам, которые хотят помочь после ЧП жителям Турции и Сирии, что вещи принесенные в посольства стран в Москве должны быть новыми. В первую очередь пострадавшим требуется зимняя одежда, толстые одеяла и теплая обувь.

Так, почти 50 тонн гуманитарной помощи раздали российские военные пострадавшим от землетрясения в Сирии. В страну доставили продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости.

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