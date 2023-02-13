Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Москвичам рассказали, что можно принести в посольства Турции и Сирии в столице

Новости мира: последние неопознанные объекты в небе над США были сбиты из предосторожности

ВСУ атаковали жилой сектор города Алешки в Херсонской области

Турецкие СМИ заявили об искусственных причинах землетрясения в стране

Опубликованы кадры работы медсестер во время мощных подземных толчков в Турции

Причастных к строительству домов в Турции начали арестовывать

Военные патрули появились в разрушенных после землетрясения турецких городах

Около 40 россиян вывезли из турецких районов, которые соседствуют с пострадавшими

Российские спасатели вытащили из-под завалов еще одного мужчину в Турции

Волонтеры напомнили москвичам, которые хотят помочь после ЧП жителям Турции и Сирии, что вещи принесенные в посольства стран в Москве должны быть новыми. В первую очередь пострадавшим требуется зимняя одежда, толстые одеяла и теплая обувь.

Так, почти 50 тонн гуманитарной помощи раздали российские военные пострадавшим от землетрясения в Сирии. В страну доставили продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествиягородвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика