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Новости мира: последние неопознанные объекты в небе над США были сбиты из предосторожности

Новости мира: последние неопознанные объекты в небе над США были сбиты из предосторожности

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Объекты, которые в течение последней недели обнаружили над Северной Америкой, так и не смогли опознать. Об этом заявила журналистам помощник министра обороны по Западному полушарию Мелисса Далтон. Они отличаются от сбитого в начале февраля китайского аэростата. Сбить их было необходимо исходя из мер предосторожности. На вопрос о внеземном происхождении объектов было заявлено, что этим занимаются спецслужбы.

Утечка топлива произошла на одном из крупнейших трубопроводов США. В штате Невада объявлено чрезвычайное положение. Причина утечки пока неизвестна. Также специалисты в данный момент выясняют количество выбросов и причиненный ущерб экологии. Трубопровод обеспечивает почти всю долину Лас-Вегаса. Из-за происшествия водители начали активно скупать бензин. В итоге на заправках образовались многокилометровые заторы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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