Военные патрули появились в разрушенных после землетрясения турецких городах

В разрушенных землетрясением городах Турции, где в данный момент есть банды мародеров, появились военные патрули, которым разрешено применять оружие. Там люди начали грабить продуктовые магазины, точки продаж техники, а также машины с гуманитарной помощью.

Одну из таких пришлось с боем отбивать спецназу, потому что грабители открыли огонь по силовикам. Еще один грузовик злоумышленникам не дали вывезти спасатели.

Кроме того, сотрудники МЧС некоторых стран даже покинули Турцию, заявив, что вооруженные мародеры представляют угрозу их жизни. На данный момент в разрушенных провинциях за грабежи уже арестованы почти 60 человек.

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