ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова

В колонию строгого режима, где отбывает наказание убийца Бориса Немцова, скоро нагрянет проверка.

В СМИ попало фото застолья заключенных. На снимках Заур Дадаев с сокамерниками сидит за столом с шашлыками, соком и фруктами.

Впрочем, это еще довольно скромно. Вот Сергей Цеповяз, член знаменитой банды их Краснодарского края, год назад попал в кадр во время обеда с икрой и крабами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.