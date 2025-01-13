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13 января, 22:15

Происшествия

Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау 11-летняя россиянка выписана из больницы

Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау 11-летняя россиянка выписана из больницы

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Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау в Казахстане 11-летняя девочка выписана из московской больницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Мать девочки продолжает лечение в одной из столичных клиник. Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение во время экстренной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от города Актау. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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