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13 января, 19:45

Происшествия

Новости регионов: пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Переславле-Залесском

Новости регионов: пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Переславле-Залесском

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Открытое горение ликвидировано на месте пожара в кафе-блинной в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в МЧС. Здание, построенное из дерева, находится в центре города, рядом с туристическими объектами. К тушению привлекли 10 единиц техники. Пострадавших нет.

Между тем в Туле из-за пожара, который вспыхнул в госпитале, обрушились шпиль и часть кровли. Пламя распространилось на площади 900 квадратных метров. Людей эвакуировали. В настоящее время пожарные проливают горящее здание. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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