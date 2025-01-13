Новости регионов: медучреждение загорелось в Туле

Медицинское учреждение горит в Туле, идет эвакуация. Огонь охватил третий этаж. Пожар распространился на площади 900 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. О пострадавших не сообщается.

Тем временем на Петровском бульваре в Санкт-Петербурге курьер и пешеход не поделили тротуар и подрались. Там сложно было пройти из-за сильной метели.

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