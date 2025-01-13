Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 17:30

Происшествия

Новости регионов: медучреждение загорелось в Туле

Новости регионов: медучреждение загорелось в Туле

Власти США выдвинули сразу несколько версий масштабного пожара в США

"Газель" столкнулась с легковым автомобилем на Ленинском проспекте в Москве

Новости регионов: в Щелкове мужчина набросился с ножом на персонал и покупателей магазина

В Гагаринском суде начался процесс по делу лжеврачей Никоновых

Природный пожар охватил более 17 тысяч гектаров в Калифорнии

Новости мира: жертвами природного пожара в Калифорнии стали более 20 человек

Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с подозрением на перелом бедра

Завершилась прокладка технической дороги к танкеру "Волгонефть-239" в Краснодарском крае

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе

Медицинское учреждение горит в Туле, идет эвакуация. Огонь охватил третий этаж. Пожар распространился на площади 900 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. О пострадавших не сообщается.

Тем временем на Петровском бульваре в Санкт-Петербурге курьер и пешеход не поделили тротуар и подрались. Там сложно было пройти из-за сильной метели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика