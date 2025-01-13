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Новости

Новости

13 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: в Щелкове мужчина набросился с ножом на персонал и покупателей магазина

Новости регионов: в Щелкове мужчина набросился с ножом на персонал и покупателей магазина

В Гагаринском суде начался процесс по делу лжеврачей Никоновых

Природный пожар охватил более 17 тысяч гектаров в Калифорнии

Новости мира: жертвами природного пожара в Калифорнии стали более 20 человек

Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с подозрением на перелом бедра

Завершилась прокладка технической дороги к танкеру "Волгонефть-239" в Краснодарском крае

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе

На улице Софьи Ковалевской во время движения загорелся автомобиль

Новости мира: оползень в Бразилии унес жизни девяти человек

Новости регионов: на Кубани строят дорогу к аварийному танкеру

В продуктовом магазине в Щелкове пьяный посетитель набросился с ножом на персонал и покупателей. Пострадали три человека, им понадобилась медицинская помощь. Мужчина задержан, им оказался житель Волгоградской области.

В Саратовской области из-за потепления власти отказались от организации крещенских купаний. На Волге не образовался прочный ледовый покров, в регионе действует запрет выхода на лед. Из-за этого нельзя организовать безопасный подход к воде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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