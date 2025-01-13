Новости регионов: в Щелкове мужчина набросился с ножом на персонал и покупателей магазина

В продуктовом магазине в Щелкове пьяный посетитель набросился с ножом на персонал и покупателей. Пострадали три человека, им понадобилась медицинская помощь. Мужчина задержан, им оказался житель Волгоградской области.

В Саратовской области из-за потепления власти отказались от организации крещенских купаний. На Волге не образовался прочный ледовый покров, в регионе действует запрет выхода на лед. Из-за этого нельзя организовать безопасный подход к воде.

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