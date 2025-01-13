Завершилась прокладка технической дороги к танкеру "Волгонефть-239" в Краснодарском крае

Строители завершили прокладку технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе мыса Панагия в Краснодарском крае.

Всего проложили более 600 метров покрытия. В данный момент экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера. Это нужно, чтобы уплотнить участок для работы самосвалов и другой инженерной техники.

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