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Новости

13 января, 12:30

Происшествия

Завершилась прокладка технической дороги к танкеру "Волгонефть-239" в Краснодарском крае

Завершилась прокладка технической дороги к танкеру "Волгонефть-239" в Краснодарском крае

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Строители завершили прокладку технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе мыса Панагия в Краснодарском крае.

Всего проложили более 600 метров покрытия. В данный момент экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера. Это нужно, чтобы уплотнить участок для работы самосвалов и другой инженерной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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