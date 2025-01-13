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13 января, 09:00

Происшествия

Новости мира: оползень в Бразилии унес жизни девяти человек

Новости мира: оползень в Бразилии унес жизни девяти человек

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По меньшей мере девять человек погибли, а один числится пропавшим без вести из-за оползней на юго-востоке Бразилии. Проливные дожди продолжались более суток, наиболее сильно пострадал город Ипатинга, где 150 человек остались без крыши над головой. В регионе ввели чрезвычайное положение на 180 дней.

В Румынии продолжаются антиправительственные протесты. На улицы Бухареста вышли более ста тысяч человек. Люди требуют восстановления второго тура выборов, результаты которого были аннулированы Конституционным судом. Новые выборы в стране запланированы на май.

"Барселона" разгромила "Реал Мадрид" в финале Суперкубка Испании со счетом 5:2. Матч прошел в Саудовской Аравии. Для сине-гранатовых это 15-я победа в турнире, что делает их рекордсменами по числу титулов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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