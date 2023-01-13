Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал"

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал", где погибли два человека и пострадали 13. Об этом сообщили следователи регионального МВД.

Микроавтобус перевозил сотрудников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с иностранными номерами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.