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Происшествия

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал"

Уголовное дело о нарушении ПДД завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал"

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Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после аварии с микроавтобусом на трассе М-5 "Урал", где погибли два человека и пострадали 13. Об этом сообщили следователи регионального МВД.

Микроавтобус перевозил сотрудников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с иностранными номерами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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