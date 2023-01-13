В Петербурге выросло число рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за ветра

Число рейсов, направленных из-за ветра на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге, выросло до 27. При этом пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что ветер начал стихать в Ленинградской области. По словам авиаспециалистов, все взлеты и посадки выполняются штатно.

Ранее сообщалось, что самолет не смог взлететь в Пулково из-за ураганного ветра. Борт, который должен был отправиться в Мурманск, начал скользить по аэродрому. В итоге его отменили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.