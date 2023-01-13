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Восемь подозреваемых в обмане пенсионеров задержали в Москве

Восемь подозреваемых в обмане пенсионеров задержали в Москве

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В Москве задержали восемь человек, которые обманывали пенсионеров. По версии следствия, они звонили пожилым людям, представляясь работниками ЖКХ, и сообщали о внеплановой проверке водопроводных труб. Затем к пенсионерам приходили мошенники под видом рабочих и рассказывали, что скоро в доме будет капитальный ремонт, поэтому необходимо заменить элементы системы водоснабжения.

Многие из пенсионеров соглашались. После этого им устанавливали оборудование по цене значительно выше рыночной. Теперь возбуждено восемь уголовных дел. Общий ущерб превышает миллион рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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