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Происшествия

Новости часа: в Москве задержаны 8 подозреваемых в обмане пенсионеров

Новости часа: в Москве задержаны 8 подозреваемых в обмане пенсионеров

Самолет рейса Бангкок – Москва экстренно сел в Самарканде из-за беременной на борту

Новости часа: аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды

Мужчина приобнял продавщицу во время ограбления в Санкт-Петербурге

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе М-5 "Урал"

Кран пожарного стояка лопнул в "доме на ножках" на Беговой улице в столице

Неизвестные подожгли Свято-Вознесенску церковь на Украине

Новости мира: торнадо унес жизни 6 человек в американском штате Алабама

Рейс "Аэрофлота" Бангкок – Москва экстренно приземлился в Узбекистане

Движение трамваев на Бауманской улице восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция Москвы задержала восемь подозреваемых в обмане пенсионеров под предлогом проверки труб. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цифровая копия водительских прав появилась в приложении "Госуслуги Авто". Об этом заявили в Минцифры.

В аэропорту Пулково самолет не смог взлететь из-за сильного ветра. Об этом рассказала управляющая компания аэропорта.

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