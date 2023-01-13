Новости часа: в Москве задержаны 8 подозреваемых в обмане пенсионеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция Москвы задержала восемь подозреваемых в обмане пенсионеров под предлогом проверки труб. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цифровая копия водительских прав появилась в приложении "Госуслуги Авто". Об этом заявили в Минцифры.

В аэропорту Пулково самолет не смог взлететь из-за сильного ветра. Об этом рассказала управляющая компания аэропорта.