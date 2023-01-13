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Новости мира: торнадо унес жизни 6 человек в американском штате Алабама

Новости мира: торнадо унес жизни 6 человек в американском штате Алабама

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В американском штате Алабама торнадо унес жизни не менее шести человек. Об этом сообщили в Associated Press со ссылкой на местные власти. В целом от стихии пострадали 12 местных жителей, все они госпитализированы с серьезными травмами. Смерч разрушил около 50 жилых домов, а под завалами все еще могут оставаться люди.

В Лос-Анджелесе после избиения полицейскими умер брат соосновательницы движения Black Lives Matter. Кинана Андерсона задержали полицейские как виновника ДТП. Он оказал сопротивление и оскорбил стражей порядка. На видео попал момент, как темнокожего нарушителя повалили на землю и применили в отношении него электрошокер. Спустя три часа он скончался от остановки сердца. После случившегося власти готовятся к протестам. Активисты уже требуют отставки начальника полиции Лос-Анджелеса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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