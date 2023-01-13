Рейс "Аэрофлота" Бангкок – Москва экстренно приземлился в Узбекистане

Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву экстренно приземлился в Узбекистане. Сначала борт вылетел с задержкой из-за неисправности уборных. А затем у беременной пассажирки начались преждевременные схватки. В связи с этим судно решили посадить в ближайшей авиагавани.

В Сети уже разошлась версия о том, что преждевременные роды спровоцировала драка на борту. Хулиган якобы начал грубить стюардессе и толкнул тележку с напитками. За сотрудницу вступились пассажиры, они и помогли сдать мужчину полиции уже в Самарканде.

В итоге женщину увезли в роддом, а остальные путешественники остались дожидаться рейса в Москву. После экстренной посадки у самолета частично повредился закрылок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.