Появились подробности инцидента в "Президент-Отеле"

В инциденте с падением лифта в "Президент-Отеле" пострадали два сотрудника гостиницы. По некоторым данным, один из них находился в кабинет лифта, второй сверху, на ней.

Есть как минимум один погибший. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

