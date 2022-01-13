Людей эвакуировали из школ Саратова из-за сообщений о "минировании"

По России идет волна ложных сообщений о "минировании" школ. Из-за этого в Саратове отменили все занятия, а учеников эвакуировали. Спецслужбы сейчас проверяют здания.

Такая же история наблюдается и в Самаре. Там прошла эвакуация всех средних учебных заведений. В Красноярске складывается похожая ситуация, там отменили занятия в 111 школах, а учеников вывели из зданий.

Сообщения о "минировании" накануне были и в Екатеринбурге. Из-за угроз, которые пришли на электронную почту, там на время закрыли свыше 150 школ и несколько вузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.