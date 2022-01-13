На Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус

В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария. Там столкнулись машина такси и микроавтобус.

У такси смят капот, а микроавтобус вылетел на обочину. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.