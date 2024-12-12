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12 декабря, 21:15

Происшествия

Высокая скорость автомобиля стала причиной аварии на Воздвиженке

Высокая скорость автомобиля стала причиной аварии на Воздвиженке

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Водитель BMW, который врезался в электробус, двигался по выделенной полосе с высокой скоростью, сообщает "Мосгортранс". Авария произошла на Воздвиженке. Электробус стоял на остановке возле библиотеки имени Ленина.

После удара легковушка загорелась. По данным Госавтоинспекции, водитель погиб. Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы закончили работы на месте аварии, дорога свободна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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