Новости регионов: пожар локализован на складе в Барнауле на 3 тыс "квадратов"

Пожар на складе в Барнауле удалось локализовать на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают в МЧС. По предварительным данным, там загорелись стройматериалы. В результате ЧП огонь быстро распространился и спровоцировал обрушение кровли. Пожарные и техника продолжают работу на месте.

Между тем неизвестный похитили из банка в Новосибирске 9 миллионов рублей. Он пришел в отделение с оружием, которым угрожал сотрудникам. В итоге преступник скрылся с крупной суммой денег. В настоящее время его разыскивают.

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