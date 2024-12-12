Новости регионов: мужчина украл из отделения банка в Новосибирске 9 млн рублей

Из банка в Новосибирске похитили 9 миллионов рублей. Грабитель пришел в отделение с пистолетом. Он угрожал оружием сотрудникам, а затем украл крупную сумму и скрылся. В настоящее время преступника ищут.

Тем временем в Волгограде местные жители отравили птиц, живущих в приюте. Оказалось, что люди по соседству уже 9 месяцев конфликтуют с учреждением. Как рассказала его владелица, соседям очень понравился ее дом, поэтому они терроризируют ее жалобами и однажды напали на ее отца. Кроме того, соседи якобы проникли на территорию через забор, избили сторожевую собаку, а затем скормили яд трем чайкам и аисту. В итоге птицы погибли. Женщина ждет результатов экспертизы и намерена обратиться к правоохранителям.

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