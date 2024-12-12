Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 13:30

Происшествия

Новости регионов: мужчина украл из отделения банка в Новосибирске 9 млн рублей

Новости регионов: мужчина украл из отделения банка в Новосибирске 9 млн рублей

Новости регионов: ученицу избили в школьном туалете в Котельниках

Новости регионов: в Астрахани изъяли более 2,5 тонны незаконно добытой рыбы

Новости мира: французские фермеры вывалили тонны навоза на улицы города

Новости регионов: три человека погибли в ДТП в Удмуртии

Новости мира: самолет упал на автотрассу в Техасе

Новости регионов: пожар произошел в новосибирском ресторане во время корпоратива

Автомобиль сгорел на 59-м километре ЦКАД

Две машины столкнулись на юго-западе Москвы

Фургон разорвало на части после аварии на юге Москвы

Из банка в Новосибирске похитили 9 миллионов рублей. Грабитель пришел в отделение с пистолетом. Он угрожал оружием сотрудникам, а затем украл крупную сумму и скрылся. В настоящее время преступника ищут.

Тем временем в Волгограде местные жители отравили птиц, живущих в приюте. Оказалось, что люди по соседству уже 9 месяцев конфликтуют с учреждением. Как рассказала его владелица, соседям очень понравился ее дом, поэтому они терроризируют ее жалобами и однажды напали на ее отца. Кроме того, соседи якобы проникли на территорию через забор, избили сторожевую собаку, а затем скормили яд трем чайкам и аисту. В итоге птицы погибли. Женщина ждет результатов экспертизы и намерена обратиться к правоохранителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыживотныевидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика