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12 декабря, 12:30

Происшествия

Новости регионов: ученицу избили в школьном туалете в Котельниках

Новости регионов: ученицу избили в школьном туалете в Котельниках

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Девочку избили в туалете школы № 2 в Котельниках. Ей потребовалась госпитализация, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. Сообщается, что педагоги знали о травле ученицы. Подруга потерпевшей даже просила у учителей помощи, но они только велели "не мешать вести урок". Личности всех участниц конфликта установлены, правоохранители проводят проверку.

Тем временем пьяного водителя, который пытался скрыться, задержали в Саратовской области. Мужчина проехал на красный сигнал светофора – это заметили полицейские и потребовали остановить машину. Нарушитель попытался уехать, в результате чего началась погоня. Водитель нарушал правила, создавал опасные ситуации, из-за чего полиции пришлось открыть стрельбу сначала в воздух, а затем – по колесам автомобиля. В отношении мужчины составили протоколы по 4 статьям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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