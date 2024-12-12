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Новости

12 декабря, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Астрахани изъяли более 2,5 тонны незаконно добытой рыбы

Новости регионов: в Астрахани изъяли более 2,5 тонны незаконно добытой рыбы

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В Астрахани изъяли больше 2,5 тонны незаконно добытой рыбы осетровых видов. Стоимость продукции может превышать 15 миллионов рублей, рассказали в ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые покупали осетровые для перепродажи. Их обвиняют в незаконном обороте рыбы, которая занесена в Красную книгу России.

В торговом центре Красноярска охранник пинками выгнал школьника из-за возраста. Подросток записал происходящее на видео. На вопрос школьника, почему он должен покинуть магазин, мужчина заявил, что подростку еще нет 15 лет. После этого он толкнул мальчика и несколько раз пнул ногой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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