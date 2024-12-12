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12 декабря, 08:30

Происшествия

Новости регионов: три человека погибли в ДТП в Удмуртии

Новости регионов: три человека погибли в ДТП в Удмуртии

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Три человека погибли в аварии, которая произошла на трассе недалеко от Ижевска. По предварительной информации, водитель фургона выехал на встречную полосу. В этот момент там двигалась легковушка. Уйти от столкновения не удалось. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира, в том числе 11-летняя девочка, скончались на месте.

В Якутске загорелся магазин сельхозтехники и автозапчастей. Огонь охватил двухтажное здание на площади 800 квадратных метров. Сильный 40-градусный мороз затруднял тушение, потому что вода застывала мгновенно. Однако пожарным все же удалось ликвидировать огонь и не допустить его переход на соседние здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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