Новости последнего часа: полицейские задержали сбившего двух пешеходов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полицейские задержали водителя внедорожника, сбившего двух пешеходов на переходе на Олимпийском проспекте в Москве.

Один мирный житель погиб, один ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько.

По делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" задержаны прораб и сварщик. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета.

