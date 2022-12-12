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Новости

12 декабря, 23:45

Происшествия

Новости последнего часа: полицейские задержали сбившего двух пешеходов в Москве

Новости последнего часа: полицейские задержали сбившего двух пешеходов в Москве

"Рейд 112": поножовщина произошла на улице Маросейке в Москве

Двух человек задержали по делу о пожаре в OBI в Химках

В центре Москвы иномарка сбила двух пешеходов

СК задержал двух подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полицейские задержали водителя внедорожника, сбившего двух пешеходов на переходе на Олимпийском проспекте в Москве.

Один мирный житель погиб, один ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько.

По делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" задержаны прораб и сварщик. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета.

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