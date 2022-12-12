12 декабря, 23:45Происшествия
Новости последнего часа: полицейские задержали сбившего двух пешеходов в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полицейские задержали водителя внедорожника, сбившего двух пешеходов на переходе на Олимпийском проспекте в Москве.
Один мирный житель погиб, один ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько.
По делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" задержаны прораб и сварщик. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета.