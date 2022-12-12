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Новости

12 декабря, 22:30

Происшествия

Двух человек задержали по делу о пожаре в OBI в Химках

Двух человек задержали по делу о пожаре в OBI в Химках

В центре Москвы иномарка сбила двух пешеходов

СК задержал двух подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

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Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Прораба и сварщика задержали по делу о пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки". Их подозревают в нарушении техники безопасности. В результате происшествия в ТЦ погиб один человек.

В столичном Дептрансе рассказали, что автобусы временно проезжают мимо магазина без остановки. Маршрут № 959 теперь идет только до 12-го микрорайона Куркина. Связано это с временным закрытием торгового центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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