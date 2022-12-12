Три человека погибли во время обстрелов ВСУ в Донецке

В Донецке погибли три человека во время обстрелов ВСУ. Известно, что повреждено несколько многоквартирных домов. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

На донецком направлении российские войска продолжают наступление по всей линии фронта. Военные пресекают любые попытки ВСУ контратаковать российские позиции. О ходе спецоперации рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.