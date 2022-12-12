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12 декабря, 19:30

Происшествия

Три человека погибли во время обстрелов ВСУ в Донецке

Три человека погибли во время обстрелов ВСУ в Донецке

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В Донецке погибли три человека во время обстрелов ВСУ. Известно, что повреждено несколько многоквартирных домов. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

На донецком направлении российские войска продолжают наступление по всей линии фронта. Военные пресекают любые попытки ВСУ контратаковать российские позиции. О ходе спецоперации рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
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