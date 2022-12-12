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Новости

12 декабря, 18:15

Общество

Новости часа: три многоквартирных дома повреждены во время обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: три многоквартирных дома повреждены во время обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: в Москву со среды на смену дождю придут снегопад и морозы

Новости часа: "Автодом" планирует закрыть сделку по покупке Mercedes в течение месяца

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка

Экстренные службы рассказали о неправильном складировании стройматериалов в ТЦ в Балашихе

Один человек погиб во время сильного ливня в Анталье

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Новости часа: транспортная стратегия РФ может быть пересмотрена с учетом текущих реалий

В МЧС прокомментировали, что нет угрозы распространения огня в ТЦ "Стройтракт"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Как минимум три многоквартирных дома повреждены во время обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города.

Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в Москве до конца 12 декабря. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

В московском регионе проходят обкатку 44 вагона для поездов нового поколения "Иволга 3.0". Об этом сообщили в Дептрансе.

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