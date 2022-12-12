Новости часа: три многоквартирных дома повреждены во время обстрела Донецка со стороны ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Как минимум три многоквартирных дома повреждены во время обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города.

Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в Москве до конца 12 декабря. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

В московском регионе проходят обкатку 44 вагона для поездов нового поколения "Иволга 3.0". Об этом сообщили в Дептрансе.