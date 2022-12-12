Экстренные службы рассказали о неправильном складировании стройматериалов в ТЦ в Балашихе

Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Угрозы распространения огня больше нет, но успела обрушиться кровля. Доступ к очагу пожара затруднен, это осложняет его полную ликвидацию, рассказали экстренные службы.

Дело в том, что в ТЦ неправильно складировали строительные материалы. Чтобы добраться до очага возгорания, пожарным приходится разбирать эти материалы. Подробнее о текущей ситуации в Балашихе – в эфире телеканала Москва 24.